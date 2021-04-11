Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Konyaspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Robin, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Boyd, Yatabare

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Jevtovic, Amar Rahmanovic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi