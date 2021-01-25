Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Kasımpaşa ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Brecka, Hadergjnoaj, Evren, Aytaç, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic, Isaac Thelin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Yatabare, Erdoğan, Max Gradel, Kayode