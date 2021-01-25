Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 21. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 07:32 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 07:33
Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Brecka, Hadergjnoaj, Evren, Aytaç, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic, Isaac Thelin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Yatabare, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

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