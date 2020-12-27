Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı 27 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita