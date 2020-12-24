Haberler Süper Lig Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, SKayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:42
Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Konyaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Kayode.

Konyaspor: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Polomat, Berat Özdemir, Furman, Candeias, Stancu, Sefa Yılmaz, Stancu

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