Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı 24 Aralık Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Kayode.

Genççlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Polomat, Berat Özdemir, Furman, Candeias, Stancu, Sefa Yılmaz, Stancu.