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Çaykur Rizespor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:22
Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Meljnak, Doğan Erdoğan, Donsah, Michalak, Tunay Torun, Fernando, Skoda.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Fredy, Nuri Şahin, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic

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