Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Meljnak, Doğan Erdoğan, Donsah, Michalak, Tunay Torun, Fernando, Skoda.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Fredy, Nuri Şahin, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic