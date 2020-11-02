Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor maçıyla sona eriyor. Takımda çıkan corona virüsü vakaları nedeniyle 2 hafta bay geçen Hatayspor, ligin iddiaları ekiplerinden Sivasspor'u ağırlıyor. Tüm futbol severler zorlu mücadele öncesi arama motorlarında Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor.

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Sivasspor, 2 Kasım Pazartesi (bugün) karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı karşılaşma BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Muni, Strahil Popov, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Adama Traore, Aabid, Diouf

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode