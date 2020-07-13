Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 32. haftasında Btc Türk Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Bu akşam Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaparken, Yasin Kol dördüncü hakem olacak.
Geçtiğimiz perşembe akşamı sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 geriden gelerek 3-2 yenen ve dördüncülüğe yükselen Beşiktaş, Malatya deplasmanında da galip gelerek 33'üncü haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına kayıpsız çıkmak istiyor. Sezon bitiminde lig sıralamasında üçüncülüğü hedefleyen siyah beyazlıların asıl amacı ise sadece Malatya değil, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni de yenerek 3 maçta 9 puan almak ve Sivasspor'un puan kaybını beklemek.
Siyah beyazlıların rakibi Yeni Malatyaspor da, tıpkı Beşiktaş gibi mutlak galibiyet hedefinde. 32 puanla 13'üncü sırada olan, ancak düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Malatyaspor, Beşiktaş'ı yenerek son iki hafta öncesinde düşmeme konusunda avantaj yakalamak peşinde.
SERGEN YALÇIN'DAN ZORUNLU KADRO
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığından dolayı kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.
Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve yine Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atiba'nın yanı sıra, 2 haftadır tedavileri sürdüğü için idman yapmayan Umut Nayır ve Adem Ljajic, Malatya deplasmanında takımda olmayacak.
Tecrübeli teknik adam, sakat olan Burak Yılmaz'ın yerine Boateng ve Güven Yalçın arasında bir tercih yapacak. Tecrübesiyle Boateng bir adım önde görünürken, Kasımpaşa'ya attığı galibiyet golüyle çok büyük moral kazanan Güven Yalçın'ın da onbirde başlaması sürpriz olmayacak. Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül'ün yerine Lens'i sağ beke çekmesi de hücum hattında değişikliklere yol açacak. Sağ beke geçen Lens'in yerine Boyd'un oynaması beklenirken, 10 numara pozisyonunda Diaby ve sol kanatta da N'Koudou hücumdaki diğer oyuncular olacak. Atiba'nın cezalı olmasından dolayı orta sahada Elneny ile beraber Necip'in yer alması da hemen hemen kesin gibi.
Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçında sürpriz bir şekilde onbire almadığı Vida'yı, Malatya karşısında yeniden onbire döndürmesi beklenirken, Lens ile beraber defanstaki diğer oyuncuların Ruiz ve Caner Erkin olması çok yüksek ihtimal.
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel onbiri Ersin-Lens-Vida-Ruiz-Caner-Necip-Elneny-Boyd-Diaby-N'Koudou- Boateng (Güven) şeklinde.
SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCU
Beşiktaş'ta 5 futbolcu Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Lens, N'Koudou, Caner, Elneny ve Vida 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor ve Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.
Bu arada maç kadrosunda yer almayacak olan Umut Nayır'ın da 3 sarı kartı bulunuyor.
YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut
Beşiktaş: Ersin - Lens, Vida, Ruiz, Caner, Necip, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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