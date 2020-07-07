Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 31. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Fenerbahçe 3 puanı alarak rahat bir nefes almak istiyor. Müsabakanın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftası - maçıyla açılıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Son 2 maçını da kazanarak Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezasından dolayı başkent deplasmanında forma giyemeyecek. Garry Rodrıgues'in ise sarı kart cezası sona erdi. Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci ise sarı kart sınırında bulunuyor. Fenerbahçe, bu maçla birlikte Gençlerbirliği ile lig tarihinde 92. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, başkent ekibiyle oynadığı geride kalan 91 maçta 46 galibiyet alırken, 30 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 15 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da çıktığı 45 maçtaysa 15 galibiyet alırken, 18 maçta eşitlik bozulmadı. 12 karşılaşmayı ise kırmızı siyahlılar kazandı.

  1. 07.07.2020
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