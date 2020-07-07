HaberlerGaleriİşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler
İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü Stancu kaydederken, deplasman ekibinin sayısı Emre Belözoğlu'ndan geldi. Karşılaşmayı stadyum etrafında inşaat ve vinç üzerinden takip eden taraftarlar ise maça damga vurdu. İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler...
7 Temmuz 2020 Salı 20:58
Güncelleme: 07.07.2020 21:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 31. haftasında perde Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçıyla açıldı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadeleyi stadyum etrafında inşaat ve vinç üzerinden takip eden işçiler ise karşılaşmaya ayrı bir renk kattı.