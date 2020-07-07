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07 Temmuz 2020, Salı
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İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü Stancu kaydederken, deplasman ekibinin sayısı Emre Belözoğlu'ndan geldi. Karşılaşmayı stadyum etrafında inşaat ve vinç üzerinden takip eden taraftarlar ise maça damga vurdu. İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler...

7 Temmuz 2020 Salı 20:58 Güncelleme: 07.07.2020 21:01
İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler

Süper Lig'in 31. haftasında perde Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçıyla açıldı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler

Mücadeleyi stadyum etrafında inşaat ve vinç üzerinden takip eden işçiler ise karşılaşmaya ayrı bir renk kattı.

İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler

İŞTE MAÇTAN ÖNE ÇIKAN KARELER

İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler
İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler
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