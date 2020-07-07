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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe maçında ilginç anlar! Bir anda...

F.Bahçe maçında ilginç anlar! Bir anda...

F.Bahçe maçında ilginç anlar! Bir anda...

'nin deplasmanda 'ne karşı oynadığı mücadelenin ilk dakikalarında sahadaki fıskiyeler çalıştı.

'in 31'inci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Maçın 4. dakikasında sahadaki fıskiyeler çalışmaya başladı ve futbolcular bir anda ıslanmaya başladı.



Kısa bir aranın ardından sulama sistemi kapatılıp maç devam etti.





  1. 07.07.2020
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