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31 Mart 2020, Salı
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Özat, türküyle ‘evde kal’ dedi

Özat, türküyle ‘evde kal’ dedi

Türk futbolunun renkli isimlerinden , paylaştığı 'evde kal' videosuyla çok konuşuldu. Tecrübeli , saçlarını '' türküsünü söylediği söyleyerek tıraş etti.

Türk futbolunun renkli isimlerinden , paylaştığı 'evde kal' videosuyla çok konuşuldu. Tecrübeli , saçlarını '' türküsünü söylediği söyleyerek tıraş etti. Daha önce de söylediği türkülerle olay olan Özat, "'Arkadaşlar evde kalalım çıkmayalım. Ben de bugün farkındalık olsun diye saçlarımı kestim. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.
  1. 31.3.2020
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