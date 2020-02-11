Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalar...

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Fenerbahçe'nin gelmediği toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor ise başkan düzeyinde katılım yapmadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.

KULÜPLERE DETAYLI BRİFİNG VERİLDİ

Toplantıda salonunda dev barkovizyonun kurulması dikkatlerden kaçmazken, MHK Başkanı Zekeriya Alp; kararlar, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan; hakem atamaları, Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek ise son dönemde yaşanan VAR kararları hakkında kulüp başkan ve yöneticilerine bilgiler aktardı.

MHK YETKİLİLERİ SUNUMUNU ERKEN YAPTI

Gerçekleşen toplantıda yer alan MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Kulüpler Birliği zirvesine, başkanlar ve TFF yetkilileri ile beraber girdi. 2 saate yakın VAR hakkında kulüp temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunup bilgiler aktarıldı. Ayrıca kulüpler, hakemler ile ilgili olarak şikayet ve eleştirilerini de yetkililere aktardı. MHK yetkileri saat 14.30'da toplantı salonundan ayrılırken, toplantının ikinci bölümünde ise kulüp başkanları kendi aralarında zirve yaptı.

Bilindiği gibi yine sezon başında Riva'da gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında, Alp, Sarvan ve Şimşek, toplantının ardından kulüp başkanlarına VAR hakkında bilgi vermiş ancak 18 başkandan yalnızca 5'i toplantıda kalmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir de hafta içi yaptığı basın toplantısında bu rahatsızlığını dile getirmişti.

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu...

İŞTE AÇIKLAMALARDAN SATIR BAŞLARI...

MEHMET SEPİL:

"MHK ile bir araya gelmek istedik kulüp başkanları olarak ve sunumlarını dinledik. Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek, VAR uygulamaları konusunda bizi bilgilendirdiler, sorularımızın cevaplarını aldık."

"Lisans uygulaması konusunda hararetli bir transfer süreci geçti, bu geride kaldı, bunu da tabii ki tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının seneye ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, kulüpler lehine olabileceğini konuştuk."

"Ali Koç başkanım beni aradı ve şu ortamda kendisinin katılmasının doğru olmayacağını ve toplantının da selameti açısından iyi olmayacağını ifade etti."

NİHAT ÖZDEMİR:

"Kulüplerimizin yeri olmadığı için TFF olarak davet ettik ve 18 kulübünün 17'sinin katılımıyla toplandık. Türk futbolumuzun geleceği açısından bu toplantıların çok önemli olduğu hakkında hemfikir olduk."

"Türkiye ırkçılık konusunda dünyada örnek ülkelerin başında gelmektedir. Bugüne dek hiçbir ligimizde, basketbolu da katabilirim, ırkçılıkla ilgili hiçbir olay yaşamadık."

"TFF olarak ne gerekiyorsa yapıp tüm cezaları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Tüm arkadaşlar bu konuda federasyonumuza destek verdiler, gerekli çalışmaları yapacağız."

"Son dönemde hakemlerimiz çok gündeme oturdular. Sayın Sepil'in isteği ile Alp, Sarvan ve Şimşek'i getirdik, VAR uygulamalarında yapılanları anlattılar. Daha sonra neler yapılacağı konusunda karşılıklı fikri alışverişlerinde bulundular. Süper Lig'de hak edenin şampiyon olmasını umut ediyorum."