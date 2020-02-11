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11 Şubat 2020, Salı
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Sepil’den gönderme

Sepil’den gönderme

Başkanı , kazandıkları maçıyla ilgili siyah-beyazlı ekibin yaptığı 'maç tekrarı' başvurusunu yorumladı.

Başkanı , kazandıkları maçıyla ilgili siyah-beyazlı ekibin yaptığı 'maç tekrarı' başvurusunu yorumladı. Sepil, "Bu dönemde 'de çok şey tartışılıyor. Göztepe olarak sahaya çıktık ve kazandık. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için önemli olan bu" diye konuştu.
  1. 11.2.2020
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