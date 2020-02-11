Sepil’den gönderme
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçıyla ilgili siyah-beyazlı ekibin yaptığı 'maç tekrarı' başvurusunu yorumladı.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçıyla ilgili siyah-beyazlı ekibin yaptığı 'maç tekrarı' başvurusunu yorumladı. Sepil, "Bu dönemde Türkiye'de çok şey tartışılıyor. Göztepe olarak sahaya çıktık ve kazandık. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için önemli olan bu" diye konuştu.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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