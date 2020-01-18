Kayserispor’dan toplu imza şovu

Kayserispor, yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerindeki törene, Başkan Berna Gözbaşı ve yöneticiler de katıldı. Törende, Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar 2.5 yıllığına, Gustavo Campanharo 1.5 yıllığına, Muris Mesanovic ile Enver Cenk Şahin de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.