Kayserispor’dan toplu imza şovu
Kayserispor, yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerindeki törene, Başkan Berna Gözbaşı ve yöneticiler de katıldı.
Kayserispor, yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerindeki törene, Başkan Berna Gözbaşı ve yöneticiler de katıldı. Törende, Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar 2.5 yıllığına, Gustavo Campanharo 1.5 yıllığına, Muris Mesanovic ile Enver Cenk Şahin de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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