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18 Ocak 2020, Cumartesi
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’dan toplu imza şovu

Kayserispor’dan toplu imza şovu

, yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerindeki törene, Başkan ve yöneticiler de katıldı.

, yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerindeki törene, Başkan ve yöneticiler de katıldı. Törende, Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar 2.5 yıllığına, Gustavo Campanharo 1.5 yıllığına, Muris Mesanovic ile Enver Cenk Şahin de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

  1. 18.1.2020
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