Gaziantep FK Sumudica'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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FK Sumudica'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

Gaziantep FK Sumudica'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

ekiplerinden Futbol Kulübü, ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 'e yönetiminde iyi bir giriş yapan FK, Rumen çalıştırıcı ile sözleşmesini uzattı. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sumudica'nın kontratını 2021 yılı sonuna kadar uzattı.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Sözleşme uzatmasının ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Kariyerime Gaziantep'te devam etmekten dolayı çok mutluyum. Burada geride bıraktığımız sürede yeni bir takım olmamıza rağmen başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yönetimimizin de bu doğrultuda bana güvenmesi ve sözleşmemi bir yıl daha uzatmaları uzun vadeli başarılar için beni heyecanlandırıyor. Taraftarımıza bir kez daha söz veriyorum ki bu takım asla düşmeyecek ve başarılı olmaya devam edecek" dedi.

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ALTUNKAYA: HOCAMIZDAN MEMNUNUZ

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsun Altunkaya, Sumudica'ya güvendiklerini dile getirerek, "Gaziantep şehrinin başarısı için hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Bu takımın başarılı olması için her fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda başarılı olacağına en ufak şüphemiz olmayan hocamız Sumudica ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi uzattık. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum ve hocamızın takımımızı başarıya ulaştıracağına inanıyoruz. Kendisine de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZMEN: TÜRK FUTBOLUNDA ÖNEMLİ BİR YER TUTACAĞIZ

Gaziantep FK Genel Sekreteri Müslüm Özmen ise imza töreninde şunları söyledi:
"Sumudica kısa süre içerisinde hem bizlerin hem de taraftarlarımızın sevdiği bir isim haline geldi. Kendisiyle sözleşme uzatırken en ufak bir şüphemiz olmadı ve karşılıklı olarak sözleşme uzatma konusunda fikir birliğine vardık. Futbolda en önemli başarı unsurlarından birinin istikrar olduğuna inanıyoruz. Bu dönemde Gaziantep Futbol Kulübümüz, adına yakışır sonuçlar almaya devam edecek ve Türk futbolunda önemli bir yer tutmaya da devam edecektir. Sumudica'ya, tüm ekibine ve futbolcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

  1. 28.10.2019
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