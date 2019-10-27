Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! 'Ona bunu söyletmişlerdir!'
Yener İnce ile ilgili açıklamalarda bulunan A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Takım Oyunu programına bağlanarak tartışmalara açıklık getirdi.
A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Takım Oyunu programına bağlanarak tartışmalara açıklık getirdi. Kaplan, "Yener İnce, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette bu ifadeleri kullandı." dedi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin paylaşımı sonrası, "Yener İnce bu cümleleri söylediyse, ona söyletmişlerdir. Taraftar ne olduğunu anlasın. Taraftarın önüne bizi atıyorlar." ifadelerini kullandı.
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