"Galatasaray'ın şampiyon olma şansı sıfır"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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