"Bu işten iki kişi sorumludur Fatih Terim ve Mustafa Cengiz"

Toroğlu, "Real Madrid ve Beşiktaş maçlarının ikisinde de teknik direktör hataları var. İki maçta da takımı hazırlayamayan bir Fatih Terim var. Fizik olarak iyi olmayan bir Fatih Terim var. İki kişi sorumludur bu işten Fatih Terim ve Mustafa Cengiz." ifadelerini kullandı.