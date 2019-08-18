Yeni Malatyaspor 3-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleyi Malatyaspor Guilherme, Jahovic ve Fofana'nın golleriyle 3-0 kazanarak sezona 3 puanla merhaba dedi.
Yeni Malatyaspor lige farklı Medipol Başakşehir galibiyeti ile başladı. Süper Lig'in ilk haftasında güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i konuk eden Malatyaspor mücadeleyi 3-0 kazandı. Ev sahibinin golleri Guilherme, Jahovic ve Fofana'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.
40'ıncı dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma'nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.
43'üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti, top yandan auta gitti.
56'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Elia, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Elia'nın vuruşunda topu kaleci Farnolle kurtardı.
67'nci dakikada Hakem Hüseyin Göcek, orta alanda İrfan'ın ikili mücadelede Fofana'ya yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi. Hakem, gösterdiği ikinci sarı kartla İrfan'ı oyundan ihraç etti.
68'inci dakikada Guilherme, yerden pasını sağ çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenen Bifouma'ya gönderdi. Son çizgide topla buluşan Bifouma, bekletmeden topu penaltı noktasının çaprazında bulunan Guilherme'ye bıraktı. Guilherme'nin gelişine çektiği şutta top kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 1-0.
83'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca, sert vurdu, onun vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.
87'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic, kafa vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
90'ıncı dakikada orta alandan ceza sahasına taşıdığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Fofana şutunu çekti, top ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
- 18.08.2019
- Güncelleme: 19.08.2019 00:21
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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