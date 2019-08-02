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02 Ağustos 2019, Cuma
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yayın krizi sona erdi! İşte yeni anlaşma

Futbolda yayın krizi sona erdi! İşte yeni anlaşma

'in maç yayınları için ve , yayıncı kuruluş olan ile anlaşmaya vardı. Buna göre maksimum kur, 5,80 olarak belirlendi.

Günlerdir süren yayın krizinde mutlu son... , kulüpler ile 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı.

Daha önceki anlaşma 500 milyon dolar + KDV şeklindeyken, yüzde 50'lik kısımda kur sabitlenmesi bulunmuyordu.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor...

  1. 02.08.2019
  2. Güncelleme: 02.08.2019 16:58
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