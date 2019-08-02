Futbolda yayın krizi sona erdi! İşte yeni anlaşma
Spor Toto Süper Lig'in maç yayınları için TFF ve Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş olan Bein Sports ile anlaşmaya vardı. Buna göre maksimum kur, 5,80 olarak belirlendi.
Günlerdir süren yayın krizinde mutlu son... TFF, kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.
Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı.
Daha önceki anlaşma 500 milyon dolar + KDV şeklindeyken, yüzde 50'lik kısımda kur sabitlenmesi bulunmuyordu.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor...
- 02.08.2019
- Güncelleme: 02.08.2019 16:58
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Futbolda yayın krizi sona erdi! İşte yeni anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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