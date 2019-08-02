Fenerbahçe stoperlerine kavuşuyor! İşte o isimler

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündem transfer. Stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamak isteyen sarı-lacivertliler stoperlerine kavuşuyor. İşte o isimler...

2 Ağustos 2019 Cuma 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





