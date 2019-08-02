Fenerbahçe stoperlerine kavuşuyor! İşte o isimler

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündem transfer. Stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamak isteyen sarı-lacivertliler stoperlerine kavuşuyor. İşte o isimler...
2 Ağustos 2019 Cuma 16:07
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Fenerbahçe'de stoper arayışları son buluyor...
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Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi iki stoper transferi yapılaması bekleniyordu.
Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, iki stoper, orta saha ve golcü transferiyle sezona başlamak isteyen sarı-lacivertliler, ilk hedeflerine ulaşmak üzere.
Sarı lacivertliler, ilk olarak geçmişte Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer'i alarak defanstaki krize son vermeyi amaçlıyor.
KJAER 4 MİLYON İSTEDİ
Kjaer'in Sevilla'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.