Transfer itirafı! Beşiktaş istediği için gururluyum
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılar Adriano'nun ayrılığının ardından bir süredir sol bek arayışına devam ediyordu. Kartal'ın gündemindeki isimden transfer itirafı geldi.
1 Ağustos 2019 Perşembe 21:28
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Beşiktaş önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
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Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yepyeni bir sisteme bürünecek olan siyah-beyazlılar Avcı'nın oyun planına uygun isimler için transferde ince eleyip sık dokuyor.
Transferde aceleci davranmayan Beşiktaş yönetimi nokta atış hamlelerle kadrosunu güçlendirmenin hesabını yapıyor.
Buna göre çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda Paderborn'dan Jamilu Collins ismi ön plana çıkmıştı.
24 yaşındaki sol bekten Beşiktaş'ın ilgisi hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.