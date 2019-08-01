Transfer itirafı! Beşiktaş istediği için gururluyum - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Transfer itirafı! Beşiktaş istediği için gururluyum

Transfer itirafı! Beşiktaş istediği için gururluyum

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılar Adriano'nun ayrılığının ardından bir süredir sol bek arayışına devam ediyordu. Kartal'ın gündemindeki isimden transfer itirafı geldi.

1 Ağustos 2019 Perşembe 21:28
Transfer itirafı! Beşiktaş istediği için gururluyum

Beşiktaş önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer itirafı! Beşiktaş istediği için gururluyum

Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yepyeni bir sisteme bürünecek olan siyah-beyazlılar Avcı'nın oyun planına uygun isimler için transferde ince eleyip sık dokuyor.

Transfer itirafı! Beşiktaş istediği için gururluyum

Transferde aceleci davranmayan Beşiktaş yönetimi nokta atış hamlelerle kadrosunu güçlendirmenin hesabını yapıyor.

Transfer itirafı! Beşiktaş istediği için gururluyum

Buna göre çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda Paderborn'dan Jamilu Collins ismi ön plana çıkmıştı.

Transfer itirafı! Beşiktaş istediği için gururluyum

24 yaşındaki sol bekten Beşiktaş'ın ilgisi hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN