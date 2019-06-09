Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi
09 Haziran 2019, Pazar
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'da dönemi

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

Sezonun bitmesiyle Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran 'ın yeni adresi Evkur oldu. Kulüp Başkanı Adil Gevrek başarılı teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladıklarını, kulübün olağan kongresinde duyurdu.

Sezonun bitmesiyle Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran 'ın yeni adresi oldu. 46 yaşındaki genç teknik adam, Doğu Anadolu ekibiyle iki yıllık anlaşma sağladı.

İki taraf arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Daha önce Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor'un başına geçmesi, Sergen Yalçın'ın da Yeni Malatyaspor'la anlaşmasıyla iki teknik adam bir anlamda yer değiştirmiş oldu.

  1. 09.06.2019
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