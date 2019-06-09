Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

Sezonun bitmesiyle Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın yeni adresi Yeni Malatyaspor oldu. 46 yaşındaki genç teknik adam, Doğu Anadolu ekibiyle iki yıllık anlaşma sağladı.

İki taraf arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Daha önce Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor'un başına geçmesi, Sergen Yalçın'ın da Yeni Malatyaspor'la anlaşmasıyla iki teknik adam bir anlamda yer değiştirmiş oldu.