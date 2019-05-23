Futbolu bırakmıştı ama... Onur Kıvrak sürprizi!
Onur Kıvrak futbol dünyasını şaşırtan bir kararla kariyerini 31 yaşında noktaladığını duyurmuştu. O dönem Burak Yılmaz'la birlikte kadro dışı bırakılan, hemen sonrasında ise aktif futbol yaşantısını sonlandıran bordo mavili taraftarları da şok etmişti. Son gelişmeler ise dikkat çeken cinsten... Onur'un Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında olduğu iddiaları dolaşıyor...
Kasım ayında kariyerini sonlandıran Onur Kıvrak ile ilgili dedikodular ise bitmiyor... Onur, futbolu bırakma kararı hakkında ise ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullanmıştı.
TERİM TEMAS KURDU
Futbolu bıraktıktan sonra sessiz kalmayı tercih eden Onur Kıvrak ile İlk olarak Fatih Terim'in temas kurduğu iddia edildi.
Muslera ile rekabet edecek bir isim arayışında olan tecrübeli teknik adamın, bonservis sorunu da olmadığından dolayı Onur ismine sıcak baktığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF İDDİASI
Onur Kıvrak için ortaya atılan bir başka iddia ise Beşiktaş ile ilgili... Basına yansıyan haberlerde Beşiktaş'ın Onur Kıvrak için siyah beyazlı kulübe resmi teklif götürdüğü ifade ediliyor.
İddiaya göre Onur Kıvrak, başkan Fikret Orman'a olumlu geri dönüş yapmadı ve teşekkürlerini iletti.
2008'DE İMZAYI ATTI
Futbolu bırakmasına karşın iki İstanbul ekibinin radarında olan Onur Kıvrak 15 Ocak 2008'de Trabzonspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Genç kaleci o dönem ligin son haftalarına kadar forma şansı bulamazken, 1-1 sona eren 26 Nisan 2008'deki Gaziantepspor maçında ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.
DÖNÜM NOKTASI; TOLGA ZENGİN
Ertesi sezon Tolga Zengin'in ardından üçüncü kaleci konumuna düşen Onur, 2009-2010 sezonunda kaleci Sylva'nın yönetim tarafından kadro dışı bırakılması ve Tolga Zengin'in de sakatlığıyla 2-1 kazanılan Eskişehirspor maçında uzun bir aradan sonra ilk kez takımın kalesini korudu.
Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte de ilk 11'de yer almaya başlayan Onur, daha sonra istikrarlı bir şekilde kaleyi korudu.
Onur, Trabzonspor'da 12 yıl forma giyen 9 oyuncudan biri oldu. Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor formasıyla 250 resmi maça çıkarken, kalesinde 260 gol gördü.
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