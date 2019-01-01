Süper Lig'de günün özeti! (31.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
'TAKIM RUHUNU KORUYACAĞIZ'
İlk yarının flaş ekibi Yeni Malatya, ara transferde 'takım ruhunu' bozmayan oyunculara yönelecek. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, "Çok güzel bir uyum var ve bunun bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Sezon başında yürüdüğümüz şekilde ilerlemek istiyoruz. Takımın ahengine göre transfer yapacağız" dedi.
RUUD BOFFİN'E TEKLİF YAĞIYOR
Antalyaspor'da 2. sezonunu geçiren Ruud Boffin, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekti. İlk yarıda 17 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatan Belçikalı kaleciye, yurtdışından teklifler geldiği öğrenildi. Yönetimin teklifleri cazip bulmadığı belirtilirken; 1.5 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki eldivenin da Antalya'da ayrılmayı düşünmediği bildirildi.
KONYA'DA YENİ İMZALAR SIRADA
Geçtiğimiz günlerde Ömer Ali Şahiner'le 3 yıllık yeni kontrat yapan Konyaspor, iç transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı yönetimin, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Skubic ve Milosevic'le de görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. İki oyuncunun da Antalya kampında imzayı atması bekleniyor.
KARACİC AKİGO'YA
Akhisar'ın, Adanaspor'un 22 yaşındaki eldiveni Goran Karacic'i renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi. Boşnak kaleci için 1 milyon TL öneren Akigolar'ın beklemeye geçtiği bildirildi. Adana'nın 1.5 milyon TL istediği ifade edilirken; bu sezon 13 maçta kaleyi koruyan genç file bekçisinin sözleşmesi 2020'de sona eriyor.
ORTALAMA 10 BİN
İlk yarıda inişli çıkışlı bir grafik çizen Kayserispor, sahasında oynadığı maçlarda 85.670 taraftarı tribüne çekti. 8 karşılaşmada 10 bin 708 ortalama ile oynadıklarını ifade eden Başkanvekili Naci Bedir, ikinci yarıda daha önemli maçlar olacağını ve taraftardan destek beklediklerini dile getirdi.
TOPTİK, K.PAŞA'DA
Süper Lig'in ilk devresinde müthiş bir grafik çizen Kasımpaşa devre arasında kadrosuna takviye yapmaya başladı. İstanbul temsilcisi, Stuttgart'ın ikinci takımında forma giyen Azad Toptik ile anlaşmaya vardı. Dün sağlık kontrolünden geçirilen 19 yaşındaki gurbetçi oyuncu, 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
ANTALYA GERİ GELİR!
Devre arasına girilen Süper Lig'de bazı rakamlar dikkat çekti. 46 maçta ilk golü atan takımlar üstünlüğünü koruyamazken; bu karşılaşmaların 13'ünde geriden gelen ekipler kazandı, 33'ü ise berabere bitti. Antalyaspor, 3 kez ilk golü kalesinde gördüğü maçı çevirirken, Galatasaray da geriye düştüğü 2 maçta galip gelmeyi bilerek takipçisi oldu. Erzurum, Sivas, Çaykur Rize ve Kasımpaşa ise ikişer kez öne geçtiği müsabakadan yenilgiyle ayrıldı.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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