Roberto Rosetti: Türkiye VAR sisteminde çok iyi iş çıkarıyor – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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: Türkiye VAR sisteminde çok iyi iş çıkarıyor

Roberto Rosetti: Türkiye VAR sisteminde çok iyi iş çıkarıyor

Hakem Kurulu Başkanı , Türkiye'nin, bu sezon Spor Toto 'de ilk kez kullanmaya başlanan (VAR) sisteminde çok iyi iş çıkardığını belirtti.

Rosetti, tarafından üçüncüsü düzenlenen VAR kursu için bulunduğu 'da Türkiye Futbol Federasyonunun () TamSaha dergisine açıklama yaptı.

'deki VAR uygulamasını takip ettiğini aktaran eski İtalyan hakem, "Türkiye, bu konuda çok iyi iş çıkarıyor, diyebilirim. Başkanı ve çalışanları bu uygulamadan pozitif sonuç alabilmek adına çok büyük bir çaba sarf etti ve halen etmekte. Bu zor bir süreç olsa da çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ancak gelişime her zaman yer olduğunu da belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

TFF'nin Riva'daki VAR Merkezi'nin yanı sıra yüksek kalitede tesisler ve sahalara sahip olduğunu belirten Rosetti, "Türkiye Futbol Federasyonu hakemler için her şeyi yapıyor. Bu yüzden hem VAR merkezinde hem de sahada bu projeyle ilgili çalışmak gerçekten harika." değerlendirmesinde bulundu.

Bir dönem TFF danışmanlığını da yapan , VAR'ın UEFA'nın organizasyonlarında da kullanılması çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi bu uzun bir süreç. Ancak bu tip bir uygulamayı hayata geçirebilmek için öncelikli olarak kaliteli hakemlere ihtiyacınız var ve çok çalışmanız gerekiyor. Saatler süren eğitimlerle 'in hangi durumlarda müdahale edeceğini net bir şekilde tanımlayarak tutarlı yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Bunun için yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2018 Dünya Kupası'nda merkezi sistemle çalışmıştık. Örneğin 'da yok. Türkiye ise merkezi sistemle çalışan ülkeler arasında yer alıyor. Bu sistemin kusursuz biçimde işlemesinin VAR projesinde yer alan tüm aktörlerin kalitesine bağlı olduğunu da belirtmek isterim."


  1. 1.12.2018 15:26
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