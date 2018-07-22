Rize’den yeni bomba – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Rize’den yeni bomba

    Rize’den yeni bomba

    döneminin flaş ekibi, Başakşehirli 'u da kadrosuna katmak için düğmeye bastı

    Hareketli bir sezonu geçiren , yıldız avına devam ediyor. Mustafa Saymak, Çınar Tarhan, Talbi, Armand Traore gibi isimleri kadrosuna katan ekibi, 'in yıldızı 'a da kanca attı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in istediği oyuncuların başında gelen 28 yaşındaki kanat oyuncu için Başakşehir'in kapısını çalan yeşilmavililer, bu transferde tüm şartları zorluyor. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tunay, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla yalnızca 11 resmi maçta forma giydi.

    Tunay, geçen sezon Başakşehir formasıyla yalnızca 6 maça çıktı.
    1. 22.7.2018
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