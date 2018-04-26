Derbinin kaderi onların ellerinde – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Derbinin kaderi onların ellerinde

    Derbinin kaderi onların ellerinde

    Spor Toto 'in 31. haftasındaki derbide 29 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek ile 'ın mücadelesinde gözler kalecilerde olacak.

    Stadı'nda yapılacak maçta kaleyi korumaları beklenen 'ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi ile 'ın 29 yaşındaki İspanyol file bekçisi 'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

    'da 7. sezondur forma giyen Muslera ile 'ta ikinci sezonunu geçiren Fabricio'nun derbideki mücadeleleri, takımları adına büyük önem taşıyacak.

    MUSLERA'NIN 36. DERBİSİ
    Sarı-kırmızılı file bekçisi , Türkiye kariyerinde 35. derbide forma giydi.

    Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü.

    Söz konusu maçlarda rakiplerin 34 golüne engel olamayan Muslera, 13 derbiyi gol yemeden bitirdi.

    Muslera, Beşiktaş'a karşı 15'i , biri de TFF 'da olmak üzere 16 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

    Muslera, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.

    FABRİCİO'NUN 10. DERBİSİ
    Fabricio, Galatasaray ile oynanacak maçla Türkiye'de kariyerindeki 10. derbiye çıkacak.

    İspanyol kaleci, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 7'si , 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 9 derbide siyah-beyazlı kaleyi korudu.

    Beşiktaş, Fabricio'nun forma giydiği bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Fabricio, bu maçlarda rakiplerin 9 golüne engel olamadı.

    Fabricio, daha önce Galatasaray'a karşı 3 lig maçında kaleye geçti. Beşiktaş bu maçların 2'sini kazanırken, birinde ise berabere kaldı.

    LİGDE MUSLERA 32, FABRİCİO 25 GOL YEDİ
    Süper Lig'de bu sezon çıktıkları maçlarda Fernando Muslera 32, ise 25 gole engel olamadı.

    Galatasaray'ın bu sezon ligde çıktığı 30 lig maçının 29'unda görev alan ve sarı kart cezalısı olması nedeniyle 21. haftadaki Antalyaspor müsabakasını kaçıran Muslera, 32 kez topu filelerinde gördü. Sarı-kırmızılı kaleci, forma giydiği 29 maçın 11'ini kalesinde gol görmeden tamamladı.

    Beşiktaşlı file bekçisi Fabricio, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi durumunda. Siyah-beyazlı ekibin ligde çıktığı 30 maçın tamamında görev alan İspanyol kaleci, ağlarında 25 gol gördü. Fabricio, ligde forma giydiği 30 maçın 11'inde ise rakiplere gol şansı tanımadı.

    1. 26.4.2018 11:34
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