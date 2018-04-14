Malatya'da puanlar paylaşıldı
Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.
Maçın ilk yarısı karşılıklı pozisyonlarla geçilirken gol sesi çıkmadı.
İkinci yarının 78. dakikasında ev sahibinde sahne alan kaptan Adem Büyük, takımını Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 90+4'ü gösterirken Alanyasporun golü geldi.
Yeni Malatyaspor puanını 38'e yükseltirken 10.sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise puanını 32'ye çıkararak maç fazlasıyla 14.sırada kaldı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:44
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
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