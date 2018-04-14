Malatya'da puanlar paylaşıldı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Malatya'da puanlar paylaşıldı

    Malatya'da puanlar paylaşıldı

    'in 29. haftasında , ile 1-1 berabere kaldı

    Spor Toto 'in 29. haftasında Evkur evinde Aytemiz 'u ağırladı.

    Maçın ilk yarısı karşılıklı pozisyonlarla geçilirken gol sesi çıkmadı.

    İkinci yarının 78. dakikasında ev sahibinde sahne alan kaptan , takımını Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 90+4'ü gösterirken Alanyasporun golü geldi.

    Yeni Malatyaspor puanını 38'e yükseltirken 10.sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise puanını 32'ye çıkararak maç fazlasıyla 14.sırada kaldı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:44
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