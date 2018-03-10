Başakşehir ağır yaralı

Mesut Bakkal'ın gelişiyle güzel bir grafik yakalayan ve geçen hafta Gençlerbirliği'nin 10 haftalık yenilmez unvanına son veren Alanyaspor, dün akşam da şampiyonluk adaylarından Başakşehir'e darbe indirdi: 4-1. Başakşehir, 3 puanın kaybının yanı sıra Epureanu ve Emre Belözoğlu'nun cezalı duruma düşmesiyle Beşiktaş maçı öncesi ağır bir yara aldı. Fernandes'in golüyle devreyi 1-0 önde kapayan Alanyaspor, ikinci yarıda Efecan, Emre Akba ve Fernandes ile farka gitti. Son 20 dakikayı 10 kişi tamamlayan Başakşehir'e Bajic'in golü yetmedi. Ev sahibi ekipten Emre de kızardı.





390 gün sonra 4 gol yediler!

Ligin genelinde stoper bölgesindeki uyumla dikkatleri çeken ve zor gol yiyen bir ekip olan Başakşehir, 390 gün aradan sonra kalesinde tam 4 gol gördü. En son geçtiğimiz sezonun 20. haftasında 12 Şubat 2017'de Kasımpaşa'ya 4-0 kaybeden Başakşehir, bu sezon bu maça kadar kalesinde 3 golden fazla görmemişti.



'Daha işimiz bitmedi'

İki haftada 6 puan aldıklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladı. Bunun arkasında durup, devam etmeliyiz. Rahatladık ama işimiz bitmedi" diye konuştu.



Avcı: Hiç yakışmadı

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kötü oynadıklarını belirterek, "Top bizdeyken de, rakipteyken de iyi oynamadık. Bize hiç yakışmadı, şık olmadı. Yarın yeni bir gün. Önümüze bakacağız, toparlanacağız" dedi.