Çalımbay, Kocaman'a karşı üstün
Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü karşılaşacak Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette Rıza Çalımbay'ın Aykut Kocaman'a karşı üstünlüğü bulunuyor.
Çalımbay ve Kocaman'ın karşı karşıya geldiği ilk maç 9 Eylül 2001'de yapıldı. Çalımbay'ın çalıştırdığı Göztepe ile Kocaman'ın çalıştırdığı
İstanbulspor golsüz berabere kaldı.
Daha sonraki yıllarda ise Çalımbay, Rizespor, Beşiktaş, Denizlispor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa ve Antalyaspor Kocaman ise Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'nin başında bir birleriyle rekabete girdi. Kocaman ve Çalımbay'ın 17 yıl önce başlayan rekabetlerinde 28 Ocak Pazar günü 22 kez karşılaşacaklar.
Çalımbay, Trabzon'da yenilmedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın başında Trabzon'da oynadığı maçlarda yenilmedi. Çalımbay, yeni takımıyla çıktığı 4 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0 ve Bursaspor'u 1-0'la geçen bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Medical Park Stadyumunda yüzü gülen taraf oldu.
Kocaman deplasmanda bir yenilgi aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kocaman, yönetimindeki bsarı-lacivertliler deplasmanda tek yenilgisini Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla aldı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:43
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F.Bahçe fiyat artırdı
Toplam 1
Yorum
fbcan kesin ozanı takasa koymuşlardır akbabanın maliyeti 10m euroya denk gelmiş olur. 2,5m a aldık derler sonradan
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G.Saray'da deprem! Yıldız futbolcu kampı terk etti...
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Yorum
albaş derhal gönderilsin geçinmeye gönlü olmayan kadının topuğuna bakılmaz GS kulübü transfer yapamaz paraları yok ki ?borçlular kapıda bekliyorla
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90 milyon liralık senet
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Arsa paraları nereye gitti?Açıklama bekliyoruz.Sorumluluk yeni yönetimde.Şaibeye ortak olmayın.
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