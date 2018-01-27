Ezeli rakipler 121. randevuda!

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 121. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 89 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 120 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 35 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin 152 golüne, Trabzonspor 129 golle cevap verdi.



Trabzonspor 17 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi müsabakada yenemedi.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 17 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 7'sinde berabere kaldı, galip gelemedi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 89 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 30 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 118 golüne, Trabzonspor 88 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevu 2-2 tamamlandı.



Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 49 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 53 gol attı.

Trabzon'daki 44 lig maçında ise Fenerbahçe 17, ev sahibi ekip 16 kez kazandı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 52 gol kaydetti.

Fenerbahçe deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor

Trabzon'daki son 7 lig maçından 5'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe ayrıca, rakip sahadaki son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu arada iki ekip, bordo-mavililerin yeni stadı Medical Park'ta ilk kez karşı karşıya gelecek.



En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.



En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.