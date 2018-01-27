CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Palabıyık’a güvenilmez

    Palabıyık’a güvenilmez
    1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, derbi maça atanan 'a güvenmediğini söyledi. Hatayoğlu, "Palabıyık önceki maçlarda penaltılarımızı vermedi, katliam derecesinde hatalar yaptı" dedi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Palabıyık’a güvenilmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN