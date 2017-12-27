 6 kulüp PFDK’lık – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    6 kulüp PFDK’lık

    6 kulüp PFDK’lık
    Ligde 6 takım PFDK'ya sevk edildi. Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle; Alanya, Sivas, A.Konya, Karabük, Göztepe ve Antalya'nın PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, Karabük'ün İzlandalı oyuncusu Skulason'un, Trabzon maçındaki "hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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