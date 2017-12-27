6 kulüp PFDK’lık

Ligde 6 takım PFDK'ya sevk edildi. Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle; Alanya, Sivas, A.Konya, Karabük, Göztepe ve Antalya'nın PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, Karabük'ün İzlandalı oyuncusu Skulason'un, Trabzon maçındaki "hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.