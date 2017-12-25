Jahovic tahtı yıldızlarla paylaştı
Süper Lig’de devre arasına girilirken gol krallığında Göztepeli Adis Jahovic, attığı 14 golle zirveyi Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz’la paylaştı.
Adis Jahovic; Galatasaray, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'e karşı 1'er, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2'şer, Demir Grup Sivasspor'a karşı ise 3 gol kaydetti.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:20
-
Maicon'un golü dünya basınını salladı!
Toplam 4
Yorum
6-8 oynuyor yönetim kaçırma/Hassabeyi BÜYÜK BALIK Zinédine Machach Kulüpsüz geçen sene Gomis ile oynamış 96 lı geleceği parlak alınsa hi bir zarar etmezsin 2 seneye 10 a satılır
-
Mehmet Ekici’nin dakikası 4320 Euro!
Toplam 2
Yorum
ua5454 o zaman bos adam dediğimizde linç edilmiştik
-
Ersun Yanal o kulübe dava açtı
Toplam 5
Yorum
TS ÇOK BAŞARILI OLMUŞ GİBİ BİRDE KULÜPTEN ALACAKLARINI İSTİYOR, YENİLGİLER HEPSİ ONUN KADRO DİZİLİŞLERİNDEN OLDU
Jahovic tahtı yıldızlarla paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.