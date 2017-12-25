 Jahovic tahtı yıldızlarla paylaştı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    tahtı yıldızlarla paylaştı

    Jahovic tahtı yıldızlarla paylaştı

    Süper Lig’de devre arasına girilirken gol krallığında Göztepeli Adis , attığı 14 golle zirveyi Galatasaraylı ve Trabzonsporlu ’la paylaştı.

    14 yıl aradan sonra Süper Lig'e muhteşem bir dönüş yapan Göztepe, devre sonunda puan cetvelinde 6. sırada yer aldı. Topladığı 30 puanla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 30 golün 14'ü ise Makedon golcü Adis 'ten geldi. Süper Lig gol krallığında tüm dikkatleri üzerine çeken Jahovic, zirveyi 14 golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi ve Trabzonsporlu 'la paylaştı.

    Adis Jahovic; Galatasaray, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'e karşı 1'er, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2'şer, Demir Grup Sivasspor'a karşı ise 3 gol kaydetti.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:20
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