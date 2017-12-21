Diame savaşı
Süper Lig’in iki güzide ekibi, İngiltere’de karşı karşıya geldi. İngiliz The Sun gazetesi Göz Göz ve Yiğido’nun 30 yaşındaki tecrübeli orta saha için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Siyah-beyazlılar ın Premier Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan ancak bu sezon ligde istenilen performansı ortaya koyamayan 30 yaşındaki Senegalli yıldızın kontratı 2019'da bitiyor. Newcastle'ın, Diame için 2 milyon 800 bin Euro isteyebileceği belirtildi. İki takımın da bu yüksek bonservise karşın kiralık formülü üzerinde pazarlıklara başladığı öne sürüldü. Tecrübeli orta saha bu sezon 13 maçta, gol veya asist katkısı veremedi.
DİAME KiMDiR?
Doğum tarihi: 14 Haziran 1987
Doğum yeri: Fransa
Ülkesi: Senegal
Boy: 1.85 / Kilo: 73
Kulübü: Newcastle
Pozisyon: Orta saha
Millilik sayısı: 15
Oynadığı takımlar: Lens (Fransa), R.Vallecano (İspanya), Wigan (İngiltere), West Ham (İngiltere), Hull (İngiltere), Newcastle (İngiltere)
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Diame savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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