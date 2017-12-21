Diame savaşı

Süper Lig’in iki güzide ekibi, İngiltere’de karşı karşıya geldi. İngiliz The Sun gazetesi Göz Göz ve Yiğido’nun 30 yaşındaki tecrübeli orta saha için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, takımlar da takviye arayışlarına hız vermeye başladı. Süper Lig'de başarılı performansıyla dikkat çeken Göztepe ve flaş sonuçlara imza atan Sivasspor, aynı oyuncunun peşine düştü. Bu iddia İngiltere'den geldi. İki güzide takımımızın Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Mohamed Diame ile ilgilendiği kaydedildi.



KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Siyah-beyazlılar ın Premier Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan ancak bu sezon ligde istenilen performansı ortaya koyamayan 30 yaşındaki Senegalli yıldızın kontratı 2019'da bitiyor. Newcastle'ın, Diame için 2 milyon 800 bin Euro isteyebileceği belirtildi. İki takımın da bu yüksek bonservise karşın kiralık formülü üzerinde pazarlıklara başladığı öne sürüldü. Tecrübeli orta saha bu sezon 13 maçta, gol veya asist katkısı veremedi.



DİAME KiMDiR?



Doğum tarihi: 14 Haziran 1987

Doğum yeri: Fransa

Ülkesi: Senegal

Boy: 1.85 / Kilo: 73

Kulübü: Newcastle

Pozisyon: Orta saha

Millilik sayısı: 15

Oynadığı takımlar: Lens (Fransa), R.Vallecano (İspanya), Wigan (İngiltere), West Ham (İngiltere), Hull (İngiltere), Newcastle (İngiltere)