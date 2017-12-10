 Ne Antalya ne Gençler – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ne Antalya ne Gençler

    Ne Antalya ne Gençler

    Başkent ekibi 58’de Jailton ile öne geçti. Akdeniz temsilcisi 88’de Deniz’in penaltısıyla eşitliği buldu

    ALT sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısı tatsız tuzsuzdu. Sahadan mağlubiyetle ayrılmak istemeyen Antalyaspor ve Gençlerbirliği 45 dakika boyunca orta sahada iyi pozisyon almaya çalıştı. İki takım da golü düşünmeyince devre 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

    NELER KAÇTI NELER
    MÜCADELENİN ikinci yarısında ise hem oyun hızlandı, hem goller oldu, maç keyifli bir hal aldı. 58'de son haftaların formda ismi Manu topu rakibinden çalıp mermi gibi içeri girdi. Nefis asistini Jailton ağlarla buluşturdu, G.Birliği 1-0 öne geçti. 88'de kazanılan penaltıyı Deniz Kadah ağlarla buluşturdu. 90+4'te G.Birliği, Manu ile, dönüşünde ise Antalya Maicon ile kritik fırsatları harcadı. Karşılıklı gollerle maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

    Eto'o dün oynamadı
    ANTALYA'nın en büyük gol silahı Samuel Eto'o sakatlığı nedeniyle dünkü karşılaşmada forma giyemedi. Kamerunlu futbolcu mücadeleyi tribünden takip etti. Karşılaşmanın sonunda Ferhat'ın Manu'nun şutunu müthiş çıkarması sonrası takım arkadaşını ayakta alkışladı.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne Antalya ne Gençler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN