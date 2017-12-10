Ne Antalya ne Gençler

Başkent ekibi 58’de Jailton ile öne geçti. Akdeniz temsilcisi 88’de Deniz’in penaltısıyla eşitliği buldu

ALT sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısı tatsız tuzsuzdu. Sahadan mağlubiyetle ayrılmak istemeyen Antalyaspor ve Gençlerbirliği 45 dakika boyunca orta sahada iyi pozisyon almaya çalıştı. İki takım da golü düşünmeyince devre 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



NELER KAÇTI NELER

MÜCADELENİN ikinci yarısında ise hem oyun hızlandı, hem goller oldu, maç keyifli bir hal aldı. 58'de son haftaların formda ismi Manu topu rakibinden çalıp mermi gibi içeri girdi. Nefis asistini Jailton ağlarla buluşturdu, G.Birliği 1-0 öne geçti. 88'de kazanılan penaltıyı Deniz Kadah ağlarla buluşturdu. 90+4'te G.Birliği, Manu ile, dönüşünde ise Antalya Maicon ile kritik fırsatları harcadı. Karşılıklı gollerle maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Eto'o dün oynamadı

ANTALYA'nın en büyük gol silahı Samuel Eto'o sakatlığı nedeniyle dünkü karşılaşmada forma giyemedi. Kamerunlu futbolcu mücadeleyi tribünden takip etti. Karşılaşmanın sonunda Ferhat'ın Manu'nun şutunu müthiş çıkarması sonrası takım arkadaşını ayakta alkışladı.