Ne Antalya ne Gençler
Başkent ekibi 58’de Jailton ile öne geçti. Akdeniz temsilcisi 88’de Deniz’in penaltısıyla eşitliği buldu
NELER KAÇTI NELER
MÜCADELENİN ikinci yarısında ise hem oyun hızlandı, hem goller oldu, maç keyifli bir hal aldı. 58'de son haftaların formda ismi Manu topu rakibinden çalıp mermi gibi içeri girdi. Nefis asistini Jailton ağlarla buluşturdu, G.Birliği 1-0 öne geçti. 88'de kazanılan penaltıyı Deniz Kadah ağlarla buluşturdu. 90+4'te G.Birliği, Manu ile, dönüşünde ise Antalya Maicon ile kritik fırsatları harcadı. Karşılıklı gollerle maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Eto'o dün oynamadı
ANTALYA'nın en büyük gol silahı Samuel Eto'o sakatlığı nedeniyle dünkü karşılaşmada forma giyemedi. Kamerunlu futbolcu mücadeleyi tribünden takip etti. Karşılaşmanın sonunda Ferhat'ın Manu'nun şutunu müthiş çıkarması sonrası takım arkadaşını ayakta alkışladı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:32
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Ne Antalya ne Gençler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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