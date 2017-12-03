DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'taki karşı karşıya geldi. Zirveyi şekillendirecek maçtaki ilk tartışmalı pozisyon 17. dakikada yaşandı...
Karşılaşmanın 17. dakikasında Gomis ile Tolgay Arslan arasındaki mücadele izleyenleri yüreğini ağzına getirdi.
Kafa topu için yükselen iki futbolcu feci şekilde kafa kafaya çarpıştı. Gomis'in hızlı şekilde Tolgay Arslan'a geldiği pozisyonda Tolgay Arslan acı içinde yerde kaldı. Uzun süre yerde kalan siyah-beyazlı futbolcu, yaklaşık 5 dakikanın ardından sağlık ekiplerinin müahalesi sonrasında oyuna devam etti.
TOLGAY ARSLAN BAYILDI!
17. dakikada birbirine giren ikili, 45+2'de bir kez daha çarpıştı. İlk yarının uzatma dakikalarında Gomis, Tolgay Arslan'a kontrolsüz bir harekette daha bulundu. Beşiktaşlı futbolcu, Gomis'in sert hareketinin etkisi sonrası baygınlık geçirdi! Tolgay'ın fenalık geçirdiği görüntüsü ekranlara yansırken, izleyenler büyük endişe yaşadı. Neyse ki korkulan olmadı ve Tolgay Arslan ikinci kez sakatlık yaşadığı maçta oyuna devam etti. Hakem Fırat Aydınus, pozisyonlarda kartına başvurmadı.
İşte Tolgay Arslan ile Gomis'in çarpıştığı pozisyon:
Kafa topu için yükselen iki futbolcu feci şekilde kafa kafaya çarpıştı. Gomis'in hızlı şekilde Tolgay Arslan'a geldiği pozisyonda Tolgay Arslan acı içinde yerde kaldı. Uzun süre yerde kalan siyah-beyazlı futbolcu, yaklaşık 5 dakikanın ardından sağlık ekiplerinin müahalesi sonrasında oyuna devam etti.
TOLGAY ARSLAN BAYILDI!
17. dakikada birbirine giren ikili, 45+2'de bir kez daha çarpıştı. İlk yarının uzatma dakikalarında Gomis, Tolgay Arslan'a kontrolsüz bir harekette daha bulundu. Beşiktaşlı futbolcu, Gomis'in sert hareketinin etkisi sonrası baygınlık geçirdi! Tolgay'ın fenalık geçirdiği görüntüsü ekranlara yansırken, izleyenler büyük endişe yaşadı. Neyse ki korkulan olmadı ve Tolgay Arslan ikinci kez sakatlık yaşadığı maçta oyuna devam etti. Hakem Fırat Aydınus, pozisyonlarda kartına başvurmadı.
İşte Tolgay Arslan ile Gomis'in çarpıştığı pozisyon:
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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