"Yılın Afrikalı futbolcusu" ödülüne Türkiye'den 2 aday!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 30 kişiden oluşan yılın futbolcusu ödülünün aday listesini açıkladı. Türkiye'den Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki golcü futbolcu Boutaib ile Bursaspor'un 24 yaşındaki defans oyuncusu Ekong'un bulunduğu listede, Manchester United'dan Eric Bailly, Liverpool'dan Mohamed Salah ve Sadio Mane, Borussia Dortmund'dan Pierre-Emerick Aubameyang gibi yıldız isimler dikkati çekti. Yılın futbolcusu ödül töreni 4 Ocak 2018'de Gana'nın başkenti Akra'da yapılacak.

Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için aday gösterilen 30 isim, ülkeleri ve forma giydikleri takımlar şöyle:



Ali Maaloul (Tunus, El Ehli), Bertrand Traore (Burkina Faso, Olympique Lyon), Cedric Bakambu (Kongo, Villareal), Christian Atsu (Gana, Newcastle United), Christian Bassogog (Kamerun, Henan Jianye), Denis Onyango (Uganda, Mamelodi Sundowns), Eric Bailly (Fildişi Sahili, Manchester United), Essam El Hadary (Mısır, El Taawon), Fabrice Ondoa (Kamerun, Sevilla), Fackson Kapumbu (Zambiya, Zesco), Jean Michel Seri (Fildişi Sahili, Nice), Junior Kabananga (Kongo, Astana), Karim El Ahmadi (Fas, Feyenoord), Keita Balde (Senegal, Monaco), Khalid Boutaib (Fas, Evkur Yeni Malatyaspor), Mbwana Samata (Tanzanya, Genk), Michael Olunga (Kenya, Girona), Mohamed Salah (Mısır, Liverpool), Moussa Marega (Mali, Porto), Naby Keita (Gine, RB Leipzig), Percy Tau (Güney Afrika Cumhuriyeti, Mamelodi Sundowns), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Borussia Dortmund), Sadio Mane (Senegal, Liverpool), Thomas Partey (Gana, Atletico Madrid), Victor Moses (Nijerya, Chelsea), Vincent Aboubakar (Kamerun, Porto), William Paul Ekong (Nijerya, Bursaspor), Yacine Brahimi (Cezayir, Porto), Youssef Msakni (Tunus, El Duhail), Yves Bissouma (Mali, Lille).