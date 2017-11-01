10 haftada 35 kırmızı

SÜPER Lig İlhan Cavcav Sezonu, ilk 10 hafta itibariyle son yılların en hırçın sezonu olarak kayıtlara geçti. Hakemler 35 kez oyunculara kırmızı gösterirken, en hırçın takım, 5 kırmızı gören Beşiktaş oldu. G.Birliği 4 kırmızıyla F.Bahçe'yle birlikte Beşiktaş'ı takip etti.