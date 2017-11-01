 10 haftada 35 kırmızı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    10 haftada 35 kırmızı

    10 haftada 35 kırmızı
    SÜPER Lig İlhan Cavcav Sezonu, ilk 10 hafta itibariyle son yılların en hırçın sezonu olarak kayıtlara geçti. Hakemler 35 kez oyunculara kırmızı gösterirken, en hırçın takım, 5 kırmızı gören Beşiktaş oldu. G.Birliği 4 kırmızıyla F.Bahçe'yle birlikte Beşiktaş'ı takip etti.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:40
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