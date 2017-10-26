 Süper Lig, Avrupa'ya "fark" attı – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Süper Lig, Avrupa'ya "fark" attı

    Süper Lig, Avrupa'ya "fark" attı

    Bu sezon 7 teknik direktör değişikliğinin yaşandığı Süper Lig, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesini (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) geride bıraktı.

    Bu alanda Türkiye'ye en yakın ülke, 4 teknik adam değiştiren İspanya oldu.

    Şu ana kadar İngiltere'de 3, Almanya ve İtalya'da ikişer, Fransa'da ise bir teknik adam değişti.

    Süper Lig'deki değişiklikler
    Son olarak Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de 9 haftada değişen teknik direktör sayısı 7'ye yükseldi.

    Bu haftaya kadar Atiker Konyaspor'un yanı sıra Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor teknik direktör değişikliğine gitti.

    Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görev yapan isim Abdullah Avcı oldu. Medipol Başakşehir ile 2014-2015 sezonu öncesi 5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da da 2006-2011 yıllarında görev yapmıştı.

    Ligde 9 hafta sonunda yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:

    Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör
    Atiker Konyaspor Mustafa Reşit Akçay Mehmet Özdilek
    Trabzonspor Ersun Yanal Rıza Çalımbay
    Kardemir Karabükspor Erkan Sözeri Anthony Popovic
    Antalyaspor Rıza Çalımbay Leonardo
    Osmanlıspor Bülent Uygun İrfan Buz
    Evkur Yeni Malatyaspor Ertuğrul Sağlam Erol Bulut
    Gençlerbirliği Ümit Özat Mesut Bakkal


    İspanya'da 4 değişiklik
    İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 9 hafta içinde 4 takım teknik direktör değişikliğine başvurdu.

    Villarreal'de Fran Escriba, Las Palmas'ta Manolo Marquez, Alaves'te Luis Zubeldia ve Deportivo'da Pepe Mel, görevlerinden ayrıldı.

    İngiltere'de 3 değişim
    İngiltere Premier Lig'in 9 haftası sonunda 3 teknik adam değişikliği yaşandı.

    Crystal Palace'ta Frank de Boer, Leicester City'de Craig Shakespeare ve Everton'da Ronald Koeman, görevlerine son verilen teknik adamlar oldu.

    Almanya ve İtalya'da ikişer teknik adam değişti

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftası sonunda ikişer takım, teknik direktör değişikliğine gitti.

    Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Carlo Ancelotti, Wolfsburg'da Andries Jonker, Serie A temsilcilerinden Cagliari'de Massimo Rastelli, Benevento'da ise Marco Baroni'nin görevine son verildi.

    Fransa'da tek değişiklik
    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), en az teknik direktör değişikliğine başvurulan ülke olarak göze çarptı.

    Ligue 1'de geride kalan 10 haftada son sırada bulunan Metz, Philippe Hinschberger'i görevden aldı.

    Avrupa'nın 5 büyük ligi
    Avrupa futbolunun 5 büyük liginde yaşanan teknik direktör değişiklikleri şu şekilde:

    La Liga

    Takım

    Ayrılan teknik direktör

    Yeni teknik direktör

    Alaves

    Luis Zubeldia

    Giovanni De Biasi

    Villarreal

    Fran Escriba

    Javier Calleja

    Las Palmas

    Manolo Marquez

    Fran Escriba
    Deportivo Pepe Mel Cristobal Parralo


    Premier Lig

    Takım

    Ayrılan teknik direktör

    Yeni teknik direktör

    Crystal Palace

    Frank de Boer

    Roy Hodgson

    Leicester City

    Craig Shakespeare

    Claude Puel

    Everton

    Ronald Koeman

    -


    Bundesliga

    Takım

    Ayrılan teknik direktör

    Yeni teknik direktör
    Wolfsburg

    Andries Jonker

    		 Martin Schmidt

    Bayern Münih

    Carlo Ancelotti

    Jupp Heynckes


    Serie A

    Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör
    Cagliari Massimo Rastelli Diego Lopez
    Benevento Marco Baroni Roberto De Zerbi


    Ligue 1

    Takım

    Ayrılan teknik direktör

    Yeni teknik direktör

    Metz

    		 Philippe Hinschberger

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:39
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