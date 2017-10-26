Süper Lig, Avrupa'ya "fark" attı
Bu sezon 7 teknik direktör değişikliğinin yaşandığı Süper Lig, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesini (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) geride bıraktı.
Bu alanda Türkiye'ye en yakın ülke, 4 teknik adam değiştiren İspanya oldu.
Şu ana kadar İngiltere'de 3, Almanya ve İtalya'da ikişer, Fransa'da ise bir teknik adam değişti.
Süper Lig'deki değişiklikler
Son olarak Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de 9 haftada değişen teknik direktör sayısı 7'ye yükseldi.
Bu haftaya kadar Atiker Konyaspor'un yanı sıra Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor teknik direktör değişikliğine gitti.
Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görev yapan isim Abdullah Avcı oldu. Medipol Başakşehir ile 2014-2015 sezonu öncesi 5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da da 2006-2011 yıllarında görev yapmıştı.
Ligde 9 hafta sonunda yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:
|Takım
|Ayrılan teknik direktör
|Yeni teknik direktör
|Atiker Konyaspor
|Mustafa Reşit Akçay
|Mehmet Özdilek
|Trabzonspor
|Ersun Yanal
|Rıza Çalımbay
|Kardemir Karabükspor
|Erkan Sözeri
|Anthony Popovic
|Antalyaspor
|Rıza Çalımbay
|Leonardo
|Osmanlıspor
|Bülent Uygun
|İrfan Buz
|Evkur Yeni Malatyaspor
|Ertuğrul Sağlam
|Erol Bulut
|Gençlerbirliği
|Ümit Özat
|Mesut Bakkal
İspanya'da 4 değişiklik
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 9 hafta içinde 4 takım teknik direktör değişikliğine başvurdu.
Villarreal'de Fran Escriba, Las Palmas'ta Manolo Marquez, Alaves'te Luis Zubeldia ve Deportivo'da Pepe Mel, görevlerinden ayrıldı.
İngiltere'de 3 değişim
İngiltere Premier Lig'in 9 haftası sonunda 3 teknik adam değişikliği yaşandı.
Crystal Palace'ta Frank de Boer, Leicester City'de Craig Shakespeare ve Everton'da Ronald Koeman, görevlerine son verilen teknik adamlar oldu.
Almanya ve İtalya'da ikişer teknik adam değişti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftası sonunda ikişer takım, teknik direktör değişikliğine gitti.
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Carlo Ancelotti, Wolfsburg'da Andries Jonker, Serie A temsilcilerinden Cagliari'de Massimo Rastelli, Benevento'da ise Marco Baroni'nin görevine son verildi.
Fransa'da tek değişiklik
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), en az teknik direktör değişikliğine başvurulan ülke olarak göze çarptı.
Ligue 1'de geride kalan 10 haftada son sırada bulunan Metz, Philippe Hinschberger'i görevden aldı.
Avrupa'nın 5 büyük ligi
Avrupa futbolunun 5 büyük liginde yaşanan teknik direktör değişiklikleri şu şekilde:
La Liga
|
Takım
|
Ayrılan teknik direktör
|
Yeni teknik direktör
|
Alaves
|
Luis Zubeldia
|
Giovanni De Biasi
|
Villarreal
|
Fran Escriba
|
Javier Calleja
|
Las Palmas
|
Manolo Marquez
|
Fran Escriba
|Deportivo
|Pepe Mel
|Cristobal Parralo
Premier Lig
|
Takım
|
Ayrılan teknik direktör
|
Yeni teknik direktör
|
Crystal Palace
|
Frank de Boer
|
Roy Hodgson
|
Leicester City
|
Craig Shakespeare
|
Claude Puel
|
Everton
|
Ronald Koeman
|
-
Bundesliga
|
Takım
|
Ayrılan teknik direktör
|
Yeni teknik direktör
|Wolfsburg
|
Andries Jonker
|Martin Schmidt
|
Bayern Münih
|
Carlo Ancelotti
|
Jupp Heynckes
Serie A
|Takım
|Ayrılan teknik direktör
|Yeni teknik direktör
|Cagliari
|Massimo Rastelli
|Diego Lopez
|Benevento
|Marco Baroni
|Roberto De Zerbi
Ligue 1
|
Takım
|
Ayrılan teknik direktör
|
Yeni teknik direktör
|
Metz
|Philippe Hinschberger
|
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:39
-
Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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