Bu alanda Türkiye'ye en yakın ülke, 4 teknik adam değiştiren İspanya oldu.

Şu ana kadar İngiltere'de 3, Almanya ve İtalya'da ikişer, Fransa'da ise bir teknik adam değişti.



Süper Lig'deki değişiklikler

Son olarak Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de 9 haftada değişen teknik direktör sayısı 7'ye yükseldi.

Bu haftaya kadar Atiker Konyaspor'un yanı sıra Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görev yapan isim Abdullah Avcı oldu. Medipol Başakşehir ile 2014-2015 sezonu öncesi 5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da da 2006-2011 yıllarında görev yapmıştı.

Ligde 9 hafta sonunda yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:

Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör Atiker Konyaspor Mustafa Reşit Akçay Mehmet Özdilek Trabzonspor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Kardemir Karabükspor Erkan Sözeri Anthony Popovic Antalyaspor Rıza Çalımbay Leonardo Osmanlıspor Bülent Uygun İrfan Buz Evkur Yeni Malatyaspor Ertuğrul Sağlam Erol Bulut Gençlerbirliği Ümit Özat Mesut Bakkal



İspanya'da 4 değişiklik

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 9 hafta içinde 4 takım teknik direktör değişikliğine başvurdu.

Villarreal'de Fran Escriba, Las Palmas'ta Manolo Marquez, Alaves'te Luis Zubeldia ve Deportivo'da Pepe Mel, görevlerinden ayrıldı.



İngiltere'de 3 değişim

İngiltere Premier Lig'in 9 haftası sonunda 3 teknik adam değişikliği yaşandı.

Crystal Palace'ta Frank de Boer, Leicester City'de Craig Shakespeare ve Everton'da Ronald Koeman, görevlerine son verilen teknik adamlar oldu.



Almanya ve İtalya'da ikişer teknik adam değişti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftası sonunda ikişer takım, teknik direktör değişikliğine gitti.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Carlo Ancelotti, Wolfsburg'da Andries Jonker, Serie A temsilcilerinden Cagliari'de Massimo Rastelli, Benevento'da ise Marco Baroni'nin görevine son verildi.



Fransa'da tek değişiklik

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), en az teknik direktör değişikliğine başvurulan ülke olarak göze çarptı.

Ligue 1'de geride kalan 10 haftada son sırada bulunan Metz, Philippe Hinschberger'i görevden aldı.



Avrupa'nın 5 büyük ligi

Avrupa futbolunun 5 büyük liginde yaşanan teknik direktör değişiklikleri şu şekilde:



La Liga

Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör Alaves Luis Zubeldia Giovanni De Biasi Villarreal Fran Escriba Javier Calleja Las Palmas Manolo Marquez Fran Escriba Deportivo Pepe Mel Cristobal Parralo



Premier Lig

Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör Crystal Palace Frank de Boer Roy Hodgson Leicester City Craig Shakespeare Claude Puel Everton Ronald Koeman -



Bundesliga

Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör Wolfsburg Andries Jonker Martin Schmidt Bayern Münih Carlo Ancelotti Jupp Heynckes



Serie A

Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör Cagliari Massimo Rastelli Diego Lopez Benevento Marco Baroni Roberto De Zerbi



Ligue 1