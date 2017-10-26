 Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali? – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?

    Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın forvet hattında görev yapan Gomis sarı-kırmızılı takımın yakaladığı başarıda baş rol oynuyor!

    9 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST
    Fransız oyuncu Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 9 gol atarken 2 de asist yapmış durumda. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin forvetleri ise sessizliğini koruyor.

    İSPANYOLLAR HENÜZ GOL ATAMADILAR
    Fransız oyuncu Gomis'in müthiş performansına karşılık Beşiktaşlı Negredo ve Fenerbahçeli Soldado henüz rakip fileleri sarsamadı. Negredo Süper Lig'de 9 maça çıkarken sadece 1 asist yaptı. İspanyol oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta da gol atamazken 1 asist yaptı.
    Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Soldado ise Süper Lig'de çıktığı 9 ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta da gol atamezken, asist de yapamadı.

    EN FAZLA KAZANANLAR SESSİZ
    Beşiktaş'tan yıllık 4,3 milyon Euro alan Negredo, bu üç isim arasında en fazla gelire sahip futbolcu konumunda. Soldado ise Fenerbahçe'den aldığı yıllık 4 milyon Euro'yla ikinci sırada. En iyi performansı sergileyen Gomis ise yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanıyor.


    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:31
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