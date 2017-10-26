Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?

9 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST

Fransız oyuncu Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 9 gol atarken 2 de asist yapmış durumda. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin forvetleri ise sessizliğini koruyor.

İSPANYOLLAR HENÜZ GOL ATAMADILAR

Fransız oyuncu Gomis'in müthiş performansına karşılık Beşiktaşlı Negredo ve Fenerbahçeli Soldado henüz rakip fileleri sarsamadı. Negredo Süper Lig'de 9 maça çıkarken sadece 1 asist yaptı. İspanyol oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta da gol atamazken 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Soldado ise Süper Lig'de çıktığı 9 ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta da gol atamezken, asist de yapamadı.

EN FAZLA KAZANANLAR SESSİZ

Beşiktaş'tan yıllık 4,3 milyon Euro alan Negredo, bu üç isim arasında en fazla gelire sahip futbolcu konumunda. Soldado ise Fenerbahçe'den aldığı yıllık 4 milyon Euro'yla ikinci sırada. En iyi performansı sergileyen Gomis ise yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanıyor.