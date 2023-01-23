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Oğuzhan Özyakup ve Skyler Witschge’nin düğün tarihleri belli oldu

Oğuzhan Özyakup ile Hollandalı model aşkı Skyler Witschge'nin düğün planları belli oldu. Genç çift, Hollanda'daki tarihi bir kalede dünya evine girmek için hazırlıklara başlayan çiftin bu yaz düğün yapacağı öğrenildi.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:06
Oğuzhan Özyakup ve Skyler Witschge’nin düğün tarihleri belli oldu

Futbol kariyerine, Fortuna Sittard takımında devam eden Oğuzhan Özyakup, aradığı aşkı da oradan buldu.

Oğuzhan Özyakup ve Skyler Witschge’nin düğün tarihleri belli oldu

30 yaşındaki milli yıldız, bir yılı aşkın süredir beraber olduğu model Skyler Witschge ile evlilik kararı almıştı. Ünlü futbolcu ile Hollandalı modelin düğünle ilgili planları da belli oldu

Oğuzhan Özyakup ve Skyler Witschge’nin düğün tarihleri belli oldu

TARİHİ KALEDE
Takvim'de yer alan habere göre, Oğuzhan Özyakup, aynı zamanda Barcelona ve Ajax'ta forma giyen meslektaşı Richard Witschge'nin de kızı olan Skyler ile Hollanda'nın Maastricht kentindeki tarihi bir kalede evlenmek için hazırlıklara başladı.

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