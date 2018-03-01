Arda Turan, Aslıhan Doğan’ı ailesinden istedi – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Arda Turan, Aslıhan Doğan’ı ailesinden istedi

    Arda Turan, Aslıhan Doğan’ı ailesinden istedi

    Arda Turan ve geçen ay evlenme teklifi ettiği Aslıhan Doğan çifti önceki gün evlilik yolunda ilk adımı attı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:39
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