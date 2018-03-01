Arda Turan, Aslıhan Doğan’ı ailesinden istedi
Arda Turan ve geçen ay evlenme teklifi ettiği Aslıhan Doğan çifti önceki gün evlilik yolunda ilk adımı attı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:39
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
Arda Turan, Aslıhan Doğan’ı ailesinden istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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