Haberler Sivasspor EMS Yapı Sivasspor 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

EMS Yapı Sivasspor 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor'u yenerek 6 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 11:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EMS Yapı Sivasspor 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla aynı puana sahip Bitexen Antalyasppor'un ardından 9. sırada yer alan Sivasspor, 29. haftada Alanyaspor'u konuk edecek.

Son olarak 24 Ocak'ta deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bu mücadelenin ardından ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu periyotta sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yenen, dış sahada MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçen Sivas ekibi, Atakaş Hatayspor deplasmanından 1-1'lik skorla döndü. İç sahada Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti, İstanbul'da Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Yenilmezlik serisi yakaladığı 6 haftada 12 puan toplayan Sivasspor, Alanyaspor'u da yenerek hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor.

UYGUN'DAN TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yaptığı açıklamada, ligin boyu kısaldıkça takımların çok daha zor süreçlere girdiğini söyledi.

Her puanın öneminin daha da arttığını dile getiren Uygun, bütün takımların puan ya da puanlar için sahada varını yoğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu nedenle ligin 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanından aldıkları bir puanın kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Uygun, "Bu puan bizi morallendirdi. Kendi seyircimiz önünde Alanyaspor maçını kazanarak bir an önce tehlikeli bölgeden yukarılara doğru tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Uygun, son haftalarda yakaladıkları yenilmezlik serisini de sürdürmek istediklerini ifade ederek, yeni transferlerin form grafiğinin her geçen gün yükseldiğini ve takımımdan çok memnun olduğunu belirtti.

Takımdaki eksik futbolcularla ilgili de bilgi veren Uygun, "Burak Kapacak ve Bartuğ Elmaz'ın sakatlıkları devam ediyor. Alanyaspor karşısında şu an için başka eksiğimiz yok. Takım olarak hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Taraftara takımlarına destek olmaları çağrısında bulunan Uygun, "Taraftarımızın tüm tribünleri doldurmasını istiyoruz. Onların tekrar tribündeki eski günlerine dönmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas ziyaretine de değinen Uygun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı burada ağırlamak mutluluk verici. Kendi tasarladığımız, Sivasspor'un 25 futbolcusunun imzaladığı formayı hediye ettik. Sivasspor'a başarılar diledi. Sivasspor ile ilgili sohbet ettik." dedi.

DİĞER
Gonca Vuslateri ile Sinan Akçıl ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’ne katıldı! ‘Kadınlar başrol olursa dünyanın filmi daha güzel olur’
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! "Sıfırdan yaptık" dediği metroların temelini 2017'de AK Parti attı
Rekorların takımı Fenerbahçe! 11 yıl sonra...
Buruk'tan oyuncularına flaş uyarı! "F.Bahçe'yi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman?
Sivasspor’a 3 müjde
BİM KADINLAR GÜNÜ KATALOĞU | Bu Cuma Bim'de 8 Mart'a özel aktüel ürünler...
MEB-EKYS SONUÇ EKRANI SON DAKİKA | 2024 EKYS sonuçları açıklandı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Mart rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yiğido seriyi sürdürmek istiyor! Yiğido seriyi sürdürmek istiyor! 11:16
Eyüpspor - Çorum FK maçı ne zaman? Eyüpspor - Çorum FK maçı ne zaman? 10:55
Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 10:53
Bandırmaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? 10:51
Fırtına'da iki genç oyuncuyla sözleşme imzalandı! Fırtına'da iki genç oyuncuyla sözleşme imzalandı! 10:45
G.Saray'dan bir gurbetçi bombası daha! G.Saray'dan bir gurbetçi bombası daha! 10:44
Daha Eski
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı NE ZAMAN? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı NE ZAMAN? 10:32
Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman? Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman? 10:29
Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 10:26
Doncic'ten 5. kez üst üste triple-double! Doncic'ten 5. kez üst üste triple-double! 10:23
Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman? 10:22
Cenk ve Salih'te karar verildi! Cenk ve Salih'te karar verildi! 10:14