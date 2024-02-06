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Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Konyaspor'u konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 7 Şubat Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 10:31
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Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Konyaspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 14.30'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Atila Karaoğlan yönetecek.

Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupaya 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, bu turda Artvin Hopaspor'u 4-0, 4. turda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Organizasyona aynı turdan katılan TÜMOSAN Konyaspor ise sırasıyla Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri 3-0 ve Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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