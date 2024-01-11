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Sivasspor'da Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Takımsal anlamda bazı sorunlar olduğunu ifade eden Uygun, "Maçtan önce ben hayatımda bu kadar çok kaosu bir arada yaşamadım." dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 20:17
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Sivasspor'da Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun, "Takımsal anlamda bazı sorunlarımız vardı. Ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce ben hayatımda bu kadar çok kaosu bir arada yaşamadım. Bunları açıklarız. Rakibi analiz ettik. Onu düşünerek, hiç oynamadıkları bir sistemi çocuklara anlattım ve onlar da çok iyi yerine getirdi. 1-2 pozisyon verdik, biz de pozisyona girdik. Maçtan 3 puanla ayrılabilecek pozisyonları bulduk. Eksiklerimiz çoktu, bizim için önemli eksiklerdi. Buna rağmen puanı almak önemli. Sadece seyircilerimizden şunu istiyorum, kombinelerinizi alın. Sivasspor'a hep birlikte sahip çıkacağız. Ondan sonra da başarıdan başarıya inşallah birlikte koşacağız" dedi.

Uygun ayrıca, "3 gün sonra maç var, bugün sabah gitmek isteyenler oldu. Sözleşmesini feshettiler. 3 gün sonra maça çıkacağız. Ara dönem yok. Ummadığımız ve istemediğimiz durumlar yaşadık. Bunu bir an önce çözüme kavuşturacağız. Birlikte güzel bir planlama yapacağız" sözlerini sarf etti.

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