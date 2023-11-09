Haberler Sivasspor Sivasspor'un Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor!

Sivasspor'un Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yiğidolar zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor'un Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik çalışmalar ile antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor 11 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

DİĞER
Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı! "Yaşadığım sürece bizimlesin"
Başkan Erdoğan'dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde İslam alemine Gazze çağrısı: Müslümanlar olarak birliğimiz güçlendirmeliyiz
Aslan'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!
G.Saray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
Sivasspor iddialı
ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 9 Kasım İstanbul barajları doluluk oranı ne durumda?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor Ankaragücü maçına hazır Antalyaspor Ankaragücü maçına hazır 14:51
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları 14:51
Olay Rashica yorumu! 'Milan veya Real Madrid..." Olay Rashica yorumu! 'Milan veya Real Madrid..." 14:40
Yiğido F. Karagümrük maçına hazırlanıyor! Yiğido F. Karagümrük maçına hazırlanıyor! 14:40
Beşiktaş - Bodo Glimt maçı saat kaçta? Beşiktaş - Bodo Glimt maçı saat kaçta? 14:11
G.Birliği'den taraftarına kombine hediyesi! G.Birliği'den taraftarına kombine hediyesi! 14:10
Daha Eski
Beşiktaş Bodo Glimt maçı şifresiz veren kanallar listesi Beşiktaş Bodo Glimt maçı şifresiz veren kanallar listesi 14:07
Ludogorets Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesi Ludogorets Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesi 13:59
Çebi'den sürpriz ziyaret! Futbolcularla tek tek... Çebi'den sürpriz ziyaret! Futbolcularla tek tek... 13:24
Çizgi yanlış çekildi iddiası! Çizgi yanlış çekildi iddiası! 12:35
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı 12:17
Aslan'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar! Aslan'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar! 11:58