Sivasspor'un Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik çalışmalar ile antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor 11 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.