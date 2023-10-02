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Sivasspor Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 18:45
Sivasspor Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da idmanın bir bölümünü takip etti.

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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